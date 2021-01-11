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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 января

11.01.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 января

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 288 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальное количество с 5 октября, когда заболел 3 771 украинец. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов утром в понедельник, 11 января.
В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 1 372 человека; летальных случаев – 68; выздоровело – 4 819 человек.
По его данным, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (458), Киеве (371), Киевской области (365), Одесской области (312) и Николаевской области (293).
Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 119 314 человек, 19 835 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 796 417 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 97
Волынская область - 103
Днепропетровская область - 243
Донецкая область - 153
Житомирская область - 120
Закарпатская область - 44
Запорожская область - 458
Ивано-Франковская область – 92
Киев - 371
Киевская область - 365
Кировоградская область - 12
Луганская область - 140
Львовская область - 160
Николаевская область - 293
Одесская область - 312
Полтавская область - 217
Ровенская область - 88
Сумская область - 160
Тернопольская область - 103
Харьковская область - 96
Херсонская область - 159
Хмельницкая область - 41
Черкасская область - 229
Черновицкая область - 153
Черниговская область - 79.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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