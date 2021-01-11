Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 января

11.01.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 288 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальное количество с 5 октября, когда заболел 3 771 украинец. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов утром в понедельник, 11 января.

В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 1 372 человека; летальных случаев – 68; выздоровело – 4 819 человек.

По его данным, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (458), Киеве (371), Киевской области (365), Одесской области (312) и Николаевской области (293).

Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 119 314 человек, 19 835 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 796 417 человек.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 97

Волынская область - 103

Днепропетровская область - 243

Донецкая область - 153

Житомирская область - 120

Закарпатская область - 44

Запорожская область - 458

Ивано-Франковская область – 92

Киев - 371

Киевская область - 365

Кировоградская область - 12

Луганская область - 140

Львовская область - 160

Николаевская область - 293

Одесская область - 312

Полтавская область - 217

Ровенская область - 88

Сумская область - 160

Тернопольская область - 103

Харьковская область - 96

Херсонская область - 159

Хмельницкая область - 41

Черкасская область - 229

Черновицкая область - 153

Черниговская область - 79.