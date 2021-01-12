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Минэнерго представило "план по существенному снижению тарифов на газ"
Врио министра энергетики Юрий Витренко на совещании по вопросам энергетического рынка под председательством президента Владимира Зеленского представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ, передает Энергореформа.
"Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя", – говорится в обнародованном в понедельник сообщении.
В свою очередь, президент Зеленский поставил перед правительством задачу безотлагательно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
Отмечается, что в совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Марина Лазебная, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители.
Теги: газ, тарифы, Зеленский
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