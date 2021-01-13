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С 14 января предпринимателей будут штрафовать за отсутствие масок у посетителей

13.01.2021 17:00
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С 14 января предпринимателей будут штрафовать за отсутствие масок у посетителей

С завтрашнего дня в Украине начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован в издании "Голос Украины".
Согласно закону, штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 грн.
"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.
В частности штрафы грозят за:
- пропуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых масок, респираторов;
- за непринятие мер в отношении лица, которое находится без средств индивидуальной защиты;
- обслуживание клиентов без средств защиты.
Закон вступит в силу 14 января.



Теги: штраф, маска, карантин, COVID-19
 
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