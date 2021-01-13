Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января

13.01.2021 12:00

В Украине за последние 24 часа выявили 6 409 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в среду, 13 января.

В частности, заболели 187 детей и 367 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали – 2564 человека, летальных случаев – 195, выздоровели – 14 503 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 130 839 человек, скончались 20 214 пациентов, а выздоровели – 826 871 человек.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 211

Волынская область - 143

Днепропетровская область - 105

Донецкая область - 189

Житомирская область - 101

Закарпатская область - 100

Запорожская область - 529

Ивано-Франковская область – 134

Киев - 906

Киевская область - 280

Кировоградская область - 117

Луганская область - 228

Львовская область - 277

Николаевская область - 172

Одесская область - 513

Полтавская область - 356

Ровенская область - 235

Сумская область - 159

Тернопольская область - 127

Харьковская область - 521

Херсонская область - 141

Хмельницкая область - 348

Черкасская область - 269

Черновицкая область - 165

Черниговская область - 83.