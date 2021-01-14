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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января

14.01.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января

В Украине за последние сутки выявили 7 925 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в четверг, 14 января.
В частности, заболели 233 детей и 345 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 229 человек; летальных случаев – 162; выздоровело – 10 192 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 138 764 человека, скончались 20 376 пациентов, выздоровели – 837 063 человека.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 214
Волынская область - 221
Днепропетровская область - 317
Донецкая область - 588
Житомирская область - 373
Закарпатская область - 119
Запорожская область - 554
Ивано-Франковская область – 141
Киев - 794
Киевская область - 410
Кировоградская область - 83
Луганская область - 214
Львовская область - 482
Николаевская область - 460
Одесская область - 357
Полтавская область - 345
Ровенская область - 280
Сумская область - 265
Тернопольская область - 209
Харьковская область - 378
Херсонская область - 117
Хмельницкая область - 229
Черкасская область - 307
Черновицкая область - 196
Черниговская область - 272.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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