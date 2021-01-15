Рада запустила опрос относительно сокращения числа нардепов

15.01.2021 16:00

На официальном Telegram-канале Верховной Рады запустили опрос относительно сокращения количества народных депутатов в парламенте. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Telegram-канала ВР.

Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли сокращение количества народных депутатов с 450 до 300?"

Предлагаются следующие ответы: "Да", "Нет" и "Не определился".

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017, предусматривающий внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции в части сокращения числа парламентариев с 450 до 300.