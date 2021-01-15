Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января

15.01.2021 10:00

По состоянию на утро пятницы, 15 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 199 человек. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

В частности, заболели 236 детей и 315 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 152 человек; летальных случаев – 166; выздоровело – 10 328 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (896), Запорожской (629), Львовской (525), Николаевской (489) и Донецкой (443) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 146 963 человека, скончались 20 542 пациентов, выздоровели – 847 391 человек.

Коронавирус в регионах Украины (суточный прирост):

Киев – 896 случаев;

Винницкая область – 209 случаев;

Волынская область – 127 случаев;

Днепропетровская область – 533 случая;

Донецкая область – 443 случая;

Житомирская область – 214 случаев;

Закарпатская область – 100 случаев;

Запорожская область – 629 случаев;

Ивано-Франковская область – 173 случая;

Киевская область – 588 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

Луганская область – 179 случаев;

Львовская область – 525 случаев;

Николаевская область – 489 случаев;

Одесская область – 592 случая;

Полтавская область – 287 случаев;

Ровенская область – 242 случая;

Сумская область – 344 случая;

Тернопольская область – 191 случай;

Харьковская область – 310 случаев;

Херсонская область – 121 случай;

Хмельницкая область – 146 случаев;

Черкасская область – 281 случай;

Черновицкая область – 227 случаев;

Черниговская область – 275 случаев.