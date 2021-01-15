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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января

15.01.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января

По состоянию на утро пятницы, 15 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 199 человек. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
В частности, заболели 236 детей и 315 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 152 человек; летальных случаев – 166; выздоровело – 10 328 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (896), Запорожской (629), Львовской (525), Николаевской (489) и Донецкой (443) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 146 963 человека, скончались 20 542 пациентов, выздоровели – 847 391 человек.
Коронавирус в регионах Украины (суточный прирост):
Киев – 896 случаев;
Винницкая область – 209 случаев;
Волынская область – 127 случаев;
Днепропетровская область – 533 случая;
Донецкая область – 443 случая;
Житомирская область – 214 случаев;
Закарпатская область – 100 случаев;
Запорожская область – 629 случаев;
Ивано-Франковская область – 173 случая;
Киевская область – 588 случаев;
Кировоградская область – 78 случаев;
Луганская область – 179 случаев;
Львовская область – 525 случаев;
Николаевская область – 489 случаев;
Одесская область – 592 случая;
Полтавская область – 287 случаев;
Ровенская область – 242 случая;
Сумская область – 344 случая;
Тернопольская область – 191 случай;
Харьковская область – 310 случаев;
Херсонская область – 121 случай;
Хмельницкая область – 146 случаев;
Черкасская область – 281 случай;
Черновицкая область – 227 случаев;
Черниговская область – 275 случаев.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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