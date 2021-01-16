- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января10:00
- Минздрав сократил список стран красной зоны09:00
- Рада запустила опрос относительно сокращения числа нардепов16:00
- В Украине началась акция "Стоп тарифный геноцид"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января10:00
- "Нафтогаз" назвал новую цену на газ для населения12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января10:00
- С 14 января предпринимателей будут штрафовать за отсутствие масок у посетителей17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января12:00
Минздрав сократил список стран красной зоны
Минздрав обновил список стран красной и зеленой зон - с учетом последних данных по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает пресс-служба Минздрава.
В этот раз Украина сократила список стран красной зоны до 66, что на 12 меньше, чем было в прошлом списке.
Из красной зоны исключили Турцию, Молдову, Боснию, Армению, Иорданию, Белиз, Азербайджан, Болгарию, Норвегию, Суринам, Парагвай, Доминиканскую Республику и Иран.
Как известно, Украина вносит в красный список те государства, где количество новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.
Все прибывающие в Украину из красной зоны обязаны пойти на 14-дневную изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест. Также можно приехать в Украину с готовым тестом, который сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.
Теги: карантин, зона, COVID-19
- Кабмин изменил критерии для "желтой" и "оранжевой" зон карантина
- В Украине начал действовать "зонированный карантин"
- На Донетчине расширили желтую и оранжевую зоны карантина
- На Донбассе расширилась "красная" зона карантина
- Украина обновила эпидемическое зонирование
- Кабмин ввел новое деление на карантинные зоны с 31 августа
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу17:00
- Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса13:00
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"10:00
- Макеевка осталась без телефонной связи15:00
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра13:00
- 15 января через КПВВ «Еленовка» линию разграничения пересекли 137 человек11:00
- В КП "Вода Донбасса" прокомментировали слухи о "плохой" воде18:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 января по данным ГПСУ17:00
- Украина увеличит мощность радиостанций на Донбассе14:00
- Стало известно точное количество паспортов РФ и "Л/ДНР", выданных в ОРДЛО12:00
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу17:00
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 января15:00
- Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января11:00
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"10:00
- В Израиле научились определять инфицированных COVID-19 по дыханию09:00
- Стал известен транслятор церемонии инаугурации Байдена в Украине17:00
- Макеевка осталась без телефонной связи15:00
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра13:00
- 15 января через КПВВ «Еленовка» линию разграничения пересекли 137 человек11:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- "Нафтогаз" начал добычу сланцевого газа на Донбассе
- Стали известны правила проведения "техосмотра" автомобилей в ОРДО
- Стало известно точное количество паспортов РФ и "Л/ДНР", выданных в ОРДЛО
- В КП "Вода Донбасса" прокомментировали слухи о "плохой" воде
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра
- Макеевка осталась без телефонной связи
- На КПВВ «Новотроицкое» начинают бесплатное тестирование на COVID-19
- Украина увеличит мощность радиостанций на Донбассе
- В Меловом двое мужчин пытались пересечь границу с поддельными результатами тестов на коронавирус
- 15 января «ДНР» возобновит работу гумкоридора под Донецком