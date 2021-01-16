- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января10:00
- Минздрав сократил список стран красной зоны09:00
- Рада запустила опрос относительно сокращения числа нардепов16:00
- В Украине началась акция "Стоп тарифный геноцид"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января10:00
- "Нафтогаз" назвал новую цену на газ для населения12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января10:00
- С 14 января предпринимателей будут штрафовать за отсутствие масок у посетителей17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января12:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января
7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 января 2021 года. В частности, заболели 245 детей и 369 медработников. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализовано - 2 083 человека;
- летальних случаев - 144;
- выздоровело - 9 792 человека;
- осуществлено тестирований - 48 700 (в том числе методом ПЦР - 29363, методом ИФА - 19337).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 154 692 человека;
- выздоровело - 857 183 человека;
- летальних случаев - 20 686;
- проведено ПЦР-тестов - 5 934 439.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 821 случай;
Винницкая область - 228 случаев;
Волынская область - 204 случая;
Днепропетровская область - 586 случаев;
Донецкая область - 540 случаев;
Житомирская область - 200 случаев;
Закарпатская область - 147 случаев;
Запорожская область - 696 случаев;
Ивано-Франковская область - 168 случаев;
Киевская область - 474 случая;
Кировоградская область - 92 случая;
Луганская область - 155 случаев;
Львовская область - 485 случаев;
Николаевская область - 409 случаев;
Одесская область - 325 случаев;
Полтавская область - 350 случаев;
Ривненская область - 243 случая;
Сумская область - 237 случаев;
Тернопольская область - 145 случаев;
Харьковская область - 285 случаев;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 210 случаев;
Черкасская область - 323 случая;
Черновицкая область - 209 случаев;
Черниговская область - 134 случая.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Не попадайте в ДТП. Страховые выплаты за ущерб здоровью - мизерные
- В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика
- В Украине за сутки выявлено 26 новых случаев COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля
- Государственные шахты получили убытков на два миллиарда гривен
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 мая
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу17:00
- Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса13:00
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"10:00
- Макеевка осталась без телефонной связи15:00
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра13:00
- 15 января через КПВВ «Еленовка» линию разграничения пересекли 137 человек11:00
- В КП "Вода Донбасса" прокомментировали слухи о "плохой" воде18:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 января по данным ГПСУ17:00
- Украина увеличит мощность радиостанций на Донбассе14:00
- Стало известно точное количество паспортов РФ и "Л/ДНР", выданных в ОРДЛО12:00
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу17:00
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 января15:00
- Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января11:00
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"10:00
- В Израиле научились определять инфицированных COVID-19 по дыханию09:00
- Стал известен транслятор церемонии инаугурации Байдена в Украине17:00
- Макеевка осталась без телефонной связи15:00
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра13:00
- 15 января через КПВВ «Еленовка» линию разграничения пересекли 137 человек11:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- "Нафтогаз" начал добычу сланцевого газа на Донбассе
- Стали известны правила проведения "техосмотра" автомобилей в ОРДО
- Стало известно точное количество паспортов РФ и "Л/ДНР", выданных в ОРДЛО
- В КП "Вода Донбасса" прокомментировали слухи о "плохой" воде
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра
- Макеевка осталась без телефонной связи
- На КПВВ «Новотроицкое» начинают бесплатное тестирование на COVID-19
- Украина увеличит мощность радиостанций на Донбассе
- В Меловом двое мужчин пытались пересечь границу с поддельными результатами тестов на коронавирус
- 15 января «ДНР» возобновит работу гумкоридора под Донецком