Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января

17.01.2021 11:00

В Украине за последние сутки выявили 5 990 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего показателя. Снижение заболеваемости происходит второй день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 177 детей и 236 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 2 131 человек; летальных случаев – 116; выздоровело – 8 777 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 160 682 человека, 20 802 человека – умерли от COVID-19, выздоровели – 865 960 человек. В Украине провели 5 953 987 ПЦР-тестирований.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 176

Волынская область - 178

Днепропетровская область - 309

Донецкая область - 234

Житомирская область - 155

Закарпатская область - 141

Запорожская область - 332

Ивано-Франковская область – 153

Киев - 793

Киевская область - 362

Кировоградская область - 35

Луганская область - 101

Львовская область - 315

Николаевская область - 328

Одесская область - 330

Полтавская область - 299

Ровенская область - 145

Сумская область - 224

Тернопольская область - 107

Харьковская область - 315

Херсонская область - 90

Хмельницкая область - 168

Черкасская область - 307

Черновицкая область - 195

Черниговская область - 198.