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Кабмин отнес газ к социально значимым товарам
19.01.2021 15:00
Правительство отнесло газ в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. Об этом говорится в постановлении на сайте Кабмина, передает Корреспондент.net.
Данный список власти утвердили в апреле прошлого года в связи с пандемией коронавируса. В него входят ряд товаров, которые имеют важную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения. В частности в перечень таких товаров входят крупа гречневая, мука, масло, хлеб, яйца, парацетамол, медицинские маски и так далее.
Теги: цена, газ, Кабмин, постановление
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