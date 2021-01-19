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Кличко искупался в проруби по случаю Крещения (ВИДЕО)
19.01.2021 17:00
Сегодня, 19 января, мэр Киева Виталий Кличко не изменил традиции и окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов в Киеве. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Telegram.
"Друзья! С праздником Крещения вас! Традиции придерживался и утром нырнул в прорубь. На этот раз - в заливе возле парка Дружбы народов. Но, помните: в сильный мороз, без подготовки организма, лучше не погружаться", - написал мэр.
"С праздником Крещения вас! Берегите себя!" - добавил Кличко.
Теги: Владимир Кличко, Крещение, купание, прорубь
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