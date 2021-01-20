Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 января

20.01.2021 13:00

В Украине за сутки 4383 новых случая коронавируса, всего в стране уже 1172038 случаев инфицирования. Об этом сообщает Минздрав в среду, 20 января.

При этом выздоровел за сутки 14 501 человек (всего - 900749), а 212 украинцев скончались (всего - 21258).

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 606

Винницкая область - 178

Волынская область - 103

Днепропетровская область - 157

Донецкая область - 208

Житомирская область - 92

Закарпатская область - 76

Запорожская область - 423

Ивано-Франковская область - 149

Киевская область - 226

Кировоградская область - 39

Луганская область - 76

Львовская область - 195

Николаевская область - 114

Одесская область - 223

Полтавская область - 158

Ровенская область - 111

Сумская область - 103

Тернопольская область - 120

Харьковская область - 335

Херсонская область - 48

Хмельницкая область - 165

Черкасская область - 200

Черновицкая область - 198

Черниговская область - 80.