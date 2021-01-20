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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 января

20.01.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 января

В Украине за сутки 4383 новых случая коронавируса, всего в стране уже 1172038 случаев инфицирования. Об этом сообщает Минздрав в среду, 20 января.
При этом выздоровел за сутки 14 501 человек (всего - 900749), а 212 украинцев скончались (всего - 21258).
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 606
Винницкая область - 178
Волынская область - 103
Днепропетровская область - 157
Донецкая область - 208
Житомирская область - 92
Закарпатская область - 76
Запорожская область - 423
Ивано-Франковская область - 149
Киевская область - 226
Кировоградская область - 39
Луганская область - 76
Львовская область - 195
Николаевская область - 114
Одесская область - 223
Полтавская область - 158
Ровенская область - 111
Сумская область - 103
Тернопольская область - 120
Харьковская область - 335
Херсонская область - 48
Хмельницкая область - 165
Черкасская область - 200
Черновицкая область - 198
Черниговская область - 80.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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