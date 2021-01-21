"Укрзализныця" временно приостановила продажу билетов

21.01.2021 13:00

"Укрзализныця" предупредила о временной приостановке продажи билетов 21 января с 13:00. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Вниманию пассажиров. В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет приостановлена на 15 минут. Просим прощения за временные неудобства", - говорится в сообщении.