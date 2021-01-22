Зеленский прибыл в Харьков из-за пожара в доме престарелых

22.01.2021 12:00

Президент Владимир Зеленский прилетел в Харьков и сейчас находится на месте пожара, в котором погибли 15 пожилых людей, передает Укринформ.

Вместе с Главой государства на месте трагедии находятся министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук, председатель облсовета Артур Товмасян, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов и другие должностные лица города и области.