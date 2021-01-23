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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января
За минувшие сутки в Украине обнаружено 4928 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 23 января.
Всего с начала пандемии заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 - выздоровели (13 138 за сутки), 21 778 - умерли (+116).
Госпитализировано за сутки 1862 человека.
За сутки проведено 40 144 тестирований, в частности методом ПЦР – 22 667, методом ИФА – 17 477. За все время - 6 080 495.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 536 случаев;
Винницкая область - 178 случаев;
Волынская область - 119 случаев;
Днепропетровская область - 342 случая;
Донецкая область - 193 случая;
Житомирская область - 141 случай;
Закарпатская область - 160 случаев;
Запорожская область - 339 случаев;
Ивано-Франковская область - 248 случаев;
Киевская область - 258 случаев;
Кировоградская область - 50 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Львовская область - 351 случай;
Николаевская область - 215 случаев;
Одесская область - 222 случая;
Полтавская область - 199 случаев;
Ровенская область - 207 случаев;
Сумская область - 89 случаев;
Тернопольская область - 133 случая;
Харьковская область - 325 случаев;
Херсонская область - 97 случаев;
Хмельницкая область - 105 случаев;
Черкасская область - 161 случай;
Черновицкая область - 163 случая;
Черниговская область - 55 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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