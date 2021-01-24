Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января

24.01.2021 11:00

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 079 человек; летальных случаев - 83; выздоровело – 5 407 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 191 812 человек, 21 861 человек умерли от COVID-19, выздоровели 947 514 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях.

Cуточный прирост больных в областях:

м. Киев – 240 случаев;

Винницкая область – 122 случая;

Волынская область – 73 случая;

Днепропетровская область – 236 случаев;

Донецкая область – 110 случаев;

Житомирская область – 164 случая;

Закарпатская область – 188 случаев;

Запорожская область – 198 случаев;

Ивано-Франковская область – 292 случая;

Киевская область – 242 случая;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 79 случаев;

Львовская область – 320 случаев;

Николаевская область – 199 случаев;

Одесская область – 89 случаев;

Полтавская область – 141 случай;

Ровненская область – 96 случаев;

Сумская область – 118 случаев;

Тернопольская область – 119 случаев;

Харьковская область – 118 случаев;

Херсонская область – 104 случая;

Хмельницкая область – 203 случая;

Черкасская область – 78 случаев;

Черновицкая область – 186 случаев;

Черниговская область – 157 случаев.