В Украину идут метели и дожди

24.01.2021 09:00

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какая погода будет в Украине в ближайшие дни, сообщает НВ.

"В течение ближайших дней сохранится в целом умеренно теплый характер погоды, но с осадками. 25 и 26 января, особенно в западных областях, будут наблюдаться очень сложные погодные условия, связанные с сильными снегопадами, метелями", — отметил он.

Если на западе Украины в конце января будет идти снег, то в других регионах будут лить дожди. А из-за колебаний температур ожидается еще и гололедица.

Февраль, по прогнозам синоптика, отличится погодными качелями, но свирепствовать не будет. Однако он будет щедрым на осадки.