Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Завтра Украина выходит из локдауна

24.01.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Завтра Украина выходит из локдауна

Завтра, 25 января карантин в Украине будет смягчен. После завершения локдауна по всей стране начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны, сообщает РБК-Украина.
Таким образом, с 25 января отменяется полный запрет на массовые мероприятия. Теперь их можно будет проводить, но с ограничением - не более 20 участников с соблюдением социальной дистанции.
Допускается проведение официальных и спортивных мероприятий без зрителей.
Работа заведений общепита разрешается с 07:00 до 23:00 (рассчетные операции должны быть завершены до 22:00). В остальные часы обслуживание клиентов кафе, ресторанов, баров запрещается, исключение - доставка, заказы на вынос.
Разрешается деятельность театров и кинотеатров при условии заполнения зала не более 50%. В музеях, выставочных залах и галереях обязательно соблюдение требования - не более 1 посетителя на 10 кв.м.
Смогут продолжить работу ТРЦ, непродовольственные магазины, непродовольственные рынки, которые были закрыты во время локдауна.
Разрешается работа гостиниц, санаторно-курортных учреждений, реабилитационных центров.
В общественном транспорте продолжат действовать требования о перевозке количества пассажиров по числу мест для сидения.
Снова откроются спортивные заведения, т.ч. фитнес-центры, бассейны, спортклубы, с ограничением посетителей - не более 1 человека на 20 кв.м.
Школьники смогут вернуться к очному формату обучения.
Детские сады продолжат работать в обычном режиме.
Университетам, заведениям профессионально-технического образования МОН рекомендовало перейти к смешанной или очной форме обучения, в зависимости от ситуации с заболеваемостью.



Теги: карантин, ограничение, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх