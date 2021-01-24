Завтра Украина выходит из локдауна

24.01.2021 17:00

Завтра, 25 января карантин в Украине будет смягчен. После завершения локдауна по всей стране начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны, сообщает РБК-Украина.

Таким образом, с 25 января отменяется полный запрет на массовые мероприятия. Теперь их можно будет проводить, но с ограничением - не более 20 участников с соблюдением социальной дистанции.

Допускается проведение официальных и спортивных мероприятий без зрителей.

Работа заведений общепита разрешается с 07:00 до 23:00 (рассчетные операции должны быть завершены до 22:00). В остальные часы обслуживание клиентов кафе, ресторанов, баров запрещается, исключение - доставка, заказы на вынос.

Разрешается деятельность театров и кинотеатров при условии заполнения зала не более 50%. В музеях, выставочных залах и галереях обязательно соблюдение требования - не более 1 посетителя на 10 кв.м.

Смогут продолжить работу ТРЦ, непродовольственные магазины, непродовольственные рынки, которые были закрыты во время локдауна.

Разрешается работа гостиниц, санаторно-курортных учреждений, реабилитационных центров.

В общественном транспорте продолжат действовать требования о перевозке количества пассажиров по числу мест для сидения.

Снова откроются спортивные заведения, т.ч. фитнес-центры, бассейны, спортклубы, с ограничением посетителей - не более 1 человека на 20 кв.м.

Школьники смогут вернуться к очному формату обучения.

Детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Университетам, заведениям профессионально-технического образования МОН рекомендовало перейти к смешанной или очной форме обучения, в зависимости от ситуации с заболеваемостью.