Шмыгаль пообещал начать COVID-вакцинацию в феврале

26.01.2021 08:00

Украина до конца января ожидает первую поставку вакцин от COVAX объемом 100-200 тысяч доз, чтобы начать вакцинацию первой очереди. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января в эфире заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Вакцинация начнется в феврале. Вскоре Украина получит 1 миллиона доз вакцины ... Сейчас будет как раз первая поставка от COVAX в объеме до 200 000 доз, чтобы начать немедленную вакцинацию первой волны", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, в Украине будет как бесплатная, так и платная вакцинация от коронавируса.

"Национальный план предусматривает 5 этапов вакцинации, обязательной для врачей, для военных, несущих службу на передовой. Второй этап также включает военных ВСУ, Национальной полиции, все группы риска. К 5-му этапу есть возможность вакцинироваться бесплатно, это будет добровольное дело. Также будет возможность прививаться платно в компаниях, которые завезут вакцину", - пояснил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что план предусматривает вакцинацию 50% населения в течение 2021-2022 гг.