Одессу засыпало снегом

27.01.2021 15:00

В результате снегопада в Одессе на главных дорогах транспорт стоит в пробках. Кроме того, грузовикам запретили въезд в город. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Украины в Facebook.

Полиция контролирует запрет на движение грузовиков по трассам М 05 Киев-Одесса; М 15 Одесса - Рени; М 14 Одесса - Мелитополь; М 16 Одесса - Кучурган. Водителям фур рекомендуют направляться в места отстоя на АЗС.

На многих улицах Одессы образовались пробки, стоит почти весь центр города. Также сообщается, что не работают несколько трамвайных маршрутов.

Синоптики прогнозируют выпадение до 20 см осадков. Кроме того, ситуацию ухудшает сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.