Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 января

27.01.2021 10:00

За прошедшие сутки в Украине выявили 3 776 новых случаев коронавируса, что на тысячу больше, чем днем ранее. При этом 145 человек скончались. Об этом в среду, 27 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также сообщается, что 2 430 человек были госпитализированы. Выздоровели за вчера 14 250 человек. Среди заболевших - 115 детей и 172 медработника.

Всего за сутки было проведено 47 120 тестирований на COVID. Из них методом ПЦР - 27 041, методом ИФА - 20 079.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 миллион 200 тысяч 883 случая человек, выздоровели - 980 085, летальных исходов - 22 202. Активными больными остаются 220 798 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 437 случаев;

Винницкая область - 158 случаев;

Волынская область - 76 случаев;

Днепропетровская область - 188 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 107 случаев;

Закарпатская область - 86 случаев;

Запорожская область - 204 случая;

Ивано-Франковская область - 167 случаев;

Киевская область - 276 случаев;

Кировоградская область - 48 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 221 случай;

Николаевская область - 174 случая;

Одесская область - 185 случаев;

Полтавская область - 116 случаев;

Ровенская область - 164 случая;

Сумская область - 85 случаев;

Тернопольская область - 96 случаев;

Харьковская область - 238 случаев;

Херсонская область - 64 случая;

Хмельницкая область - 169 случаев;

Черкасская область - 126 случаев;

Черновицкая область - 169 случаев;

Черниговская область - 30 случаев.