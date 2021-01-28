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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 января
За минувшие сутки в Украине выявили 5 529 новых случаев заражения коронавирусом, 149 человек скончались. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
По его словам, вчера сделали 48 736 тестирований. Больше всего новых заражений обнаружили во Львовской области и в Киеве.
За минувшие сутки госпитализировали 1941 человека, умерли 149 пациентов и 11 946 человек выздоровели.
В Украине с начала пандемии заразились коронавирусом 1 206 412 человек; 992 031 пациент выздоровел и 22 351 человек умер.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 396 случаев;
Винницкая область - 255 случаев;
Волынская область - 159 случаев;
Днепропетровская область - 296 случаев;
Донецкая область - 201 случай;
Житомирская область - 263 случая;
Закарпатская область - 247 случаев;
Запорожская область - 249 случаев;
Ивано-Франковская область - 262 случая;
Киевская область - 163 случая;
Кировоградская область - 45 случаев;
Луганская область - 105 случаев;
Львовская область - 454 случая;
Николаевская область - 308 случаев;
Одесская область - 171 случай;
Полтавская область - 151 случай;
Ровенская область - 172 случая;
Сумская область - 175 случаев;
Тернопольская область - 213 случаев;
Харьковская область - 313 случаев;
Херсонская область - 102 случая;
Хмельницкая область - 242 случая;
Черкасская область - 103 случая;
Черновицкая область - 285 случаев;
Черниговская область - 199 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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