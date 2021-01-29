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Януковичу объявили подозрение в госизмене из-за харьковских соглашений

29.01.2021 10:00
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Януковичу объявили подозрение в госизмене из-за харьковских соглашений

Госбюро расследований сообщило бывшему президенту Виктору Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году соглашения между Украиной и Российской Федерацией о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает LIGA.
Расследование установило очередной эпизод выполнения преступного плана по оккупации Россией Крыма и Севастополя.
В ГБР напомнили, что с конца 2008 года РФ вдвое завысила цену на газ, подталкивая тогдашнюю власть Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в АРК.
На протяжении 2009 года склонить высших должностных лиц Украины к продлению пребывания ЧФ РФ на территории Украины не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента — 21 апреля 2010 года. В обмен на это РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было, отметили в ГБР.
Таким образом Янукович обеспечил условия для будущей оккупации Россией украинского полуострова и захвата объектов государственной собственности. Ему письменно сообщили о подозрении в совершении государственной измены – предоставлении России помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.



Теги: Россия, Харьков, Крым, Черноморский флот, соглашение, Янукович
 
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