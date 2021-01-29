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Верховная Рада приняла закон о вакцинации от коронавируса

29.01.2021 16:00
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Верховная Рада приняла закон о вакцинации от коронавируса

Верховная Рада в пятницу, 29 января, приняла закон о запуске вакцинации от коронавируса в Украине, сообщает Корреспондент.net.
Речь идет о законопроекте №4613. За документ проголосовали 280 нардепов.
Как известно, на данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний, а вакцинация в ЕС, США и других странах началась в режиме экстренного использования.
Принятый сегодня закон предоставляет Кабмину право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:
имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний;
разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательства страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения;
известна потенциальная польза вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов, когда они используются для профилактики COVID-19, которая преобладает над известными и потенциальными рисками таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов;
не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы;
такое лекарственное средство не было разработано в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором.
При наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.
Регистрационное удостоверение выдается сроком на год с возможностью продления еще на один год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до пяти лет.



Теги: закон, вакцинация, Верховная Рада, COVID-19
 
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