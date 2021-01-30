Представлен календарный план вакцинации в Украине

30.01.2021 11:00

Министерство здравоохранения представило календарный план бесплатной COVID-вакцинации украинцев. Начнется она в феврале. До конца года прививку получат 14,4 млн граждан разных категорий, сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

План состоит из пяти этапов. Вакцинировать будут девять групп населения. Начнут в феврале с медиков и военнослужащих.