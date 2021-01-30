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Представлен календарный план вакцинации в Украине

30.01.2021 11:00
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Представлен календарный план вакцинации в Украине

Министерство здравоохранения представило календарный план бесплатной COVID-вакцинации украинцев. Начнется она в феврале. До конца года прививку получат 14,4 млн граждан разных категорий, сообщается на сайте Кабинета министров Украины.
План состоит из пяти этапов. Вакцинировать будут девять групп населения. Начнут в феврале с медиков и военнослужащих.

  • Февраль-апрель: 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС.
  • Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи.
  • Май-июнь: 363 тысячи других медработников.
  • Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет.
  • Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.
  • Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет.
  • Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования.
  • Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года.
  • Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий.


Теги: календарь, вакцинация, план, COVID-19
 
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