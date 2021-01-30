Прогноз погоды на последние выходные января

30.01.2021 10:00

Синоптики рассказали, какая будет погода 30 и 31 января. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу будут сильные снегопады во всех областях, кроме южных. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях после сильного похолодания пойдут дожди.

Температура воздуха днем в западных регионах составит -1+4, а ночью -3-6. На севере и в центре страны днем будет -1+3, а ночью -3-6. В восточных областях днем +1+4, а ночью -1-4. Южные регионы будут теплее, днем +2+6, а ночью -1-5.

В воскресенье погода резко изменится, снегопады закончится и в страну придет временное потепление. На западе страны днем будет -1+4, а ночью -1-6. В центральных и северных областях днем температура воздуха составит -1+3, а ночью -2-6.

На юге и востоке страны днем будет +1+4, а ночью до -5.