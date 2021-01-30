Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Прогноз погоды на последние выходные января

30.01.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Прогноз погоды на последние выходные января

Синоптики рассказали, какая будет погода 30 и 31 января. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В субботу будут сильные снегопады во всех областях, кроме южных. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях после сильного похолодания пойдут дожди.
Температура воздуха днем в западных регионах составит -1+4, а ночью -3-6. На севере и в центре страны днем будет -1+3, а ночью -3-6. В восточных областях днем +1+4, а ночью -1-4. Южные регионы будут теплее, днем +2+6, а ночью -1-5.
В воскресенье погода резко изменится, снегопады закончится и в страну придет временное потепление. На западе страны днем будет -1+4, а ночью -1-6. В центральных и северных областях днем температура воздуха составит -1+3, а ночью -2-6.
На юге и востоке страны днем будет +1+4, а ночью до -5.



Теги: январь, выходные, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх