Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 января

31.01.2021 11:00

За последние сутки в Украине зафиксировали 3177 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 79 больных умерли, сообщает Минздрав 31 января.

В частности, сообщается о 146 заражениях среди детей и еще 86 больных медработниках. Также за минувшие сутки госпитализировали 1960 зараженных.

Выздоровели за день 4126 человек, проведено тестирований - 19059 (в частности методом ПЦР - 15042, методом ИФА - 4017).

За все время пандемии в Украине заболело уже 1 219 455 человек, болезнь унесла жизни 22 707 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), городе Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

Статистика коронавируса по областям Украины:

Киев - 215 случаев

Винницкая область - 123 случая

Волынская область - 71 случай

Днепропетровская область - 189 случаев

Донецкая область - 176 случаев

Житомирская область - 205 случаев

Закарпатская область - 217 случаев

Запорожская область - 56 случаев

Ивано-Франковская область - 337 случаев

Киевская область - 193 случая

Кировоградская область - 24 случая

Луганская область - 25 случаев

Львовская область - 145 случаев

Николаевская область - 146 случаев

Одесская область - 170 случаев

Полтавская область - 48 случаев

Ровенская область - 78 случаев

Сумская область - 121 случай

Тернопольская область - 110 случаев

Харьковская область - 192 случая

Херсонская область - 54 случая

Хмельницкая область - 7 случаев

Черкасская область - 59 случаев

Черновицкая область - 118 случаев

Черниговская область - 98 случаев.