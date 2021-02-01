Названо количество бедняков в Украине

01.02.2021 16:00

По итогам прошлого года уровень бедности в Украине вырос до 50%. Бедняками являются около 19 миллионов граждан. Об этом на заседании согласительного совета в понедельник, 1 февраля, заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, ссылаясь на исследования международных организаций, сообщает Корреспондент.net.

"По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 млн украинцев. Поэтому Верховная Рада должна поставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года", - сказала Кондратюк.

Она напомнила, что в соответствии с целями ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза, ликвидировав крайний уровень бедности.