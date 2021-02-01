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Названо количество бедняков в Украине
По итогам прошлого года уровень бедности в Украине вырос до 50%. Бедняками являются около 19 миллионов граждан. Об этом на заседании согласительного совета в понедельник, 1 февраля, заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, ссылаясь на исследования международных организаций, сообщает Корреспондент.net.
"По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 млн украинцев. Поэтому Верховная Рада должна поставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года", - сказала Кондратюк.
Она напомнила, что в соответствии с целями ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза, ликвидировав крайний уровень бедности.
Теги: бедность, Верховная Рада, COVID-19
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