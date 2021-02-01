Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 февраля

01.02.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2030 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это на треть меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в понедельник, 1 февраля.

В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 103 человека; летальных случаев – 61; выздоровело – 5 131 человек.

Отметим, что снижение суточного прироста новых больных происходит пятый день подряд.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (297), Киеве (160), Николаевской области (152), Львовской области (146) и Закарпатской области (127).

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 221 485 человек, 22 768 человек – умерли, выздоровели – 1 023 915 человек.

Количество новых заболевших COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 79 случаев;

Волынская область - 59;

Днепропетровская область - 76;

Донецкая область - 62;

Житомирская область - 102;

Закарпатская область - 127;

Запорожская область - 87;

Ивано-Франковская область - 297;

Киев - 160;

Киевская область - 100;

Кировоградская область - 3;

Луганская область - 20;

Львовская область - 146;

Николаевская область - 152;

Одесская область - 71;

Полтавская область - 56;

Ровенская область - 27;

Сумская область - 61;

Тернопольская область - 85;

Харьковская область - 36;

Херсонская область - 20;

Хмельницкая область - 3;

Черкасская область - 40;

Черновицкая область - 124;

Черниговская область - 37.