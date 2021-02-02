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Минздрав анонсировал возврат к адаптивному карантину

02.02.2021 13:00
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Минздрав анонсировал возврат к адаптивному карантину

Министерство здравоохранения вынесет на рассмотрение правительства постановление о переходе страны к адаптивному карантину. Как передает Укринформ, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Относительно возвращения к обычной жизни. Согласно нашей стратегии мы хотим перейти к адаптивному карантину. Мы сделали расчеты и соответственно в ближайшее время вынесем на заседание Кабинета Министров это постановление. Сегодня, например, по тем показателям, которые были по уровням заболеваемости, у нас нет никакой административной территориальной единицы, которая была бы в красной зоне", - сказал Степанов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль также считает возможным ослабить карантинные ограничения. "Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно больше ослаблений карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", - сказал он.


 
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