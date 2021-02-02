Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля

02.02.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля

За минувшие сутки в Украине подтвердили 2 394 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на 20% больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром во вторник, 2 февраля.
В частности, заболели 117 детей и 213 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 833 человека; летальных случаев – 156; выздоровело – 11 457 человек.
Отметим, что рост суточного прироста новых больных произошел после пяти дней снижения.
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 223 879 человек, 22 924 человека – умерли от COVID, выздоровели – 1 035 372 человека.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 61
Волынская область - 99
Днепропетровская область - 104
Донецкая область - 55
Житомирская область - 14
Закарпатская область - 91
Запорожская область - 217
Ивано-Франковская область – 278
Киев - 285
Киевская область - 120
Кировоградская область - 12
Луганская область - 38
Львовская область - 114
Николаевская область - 27
Одесская область - 131
Полтавская область - 98
Ровенская область - 54
Сумская область - 20
Тернопольская область - 63
Харьковская область - 158
Херсонская область - 19
Хмельницкая область - 13
Черкасская область - 157
Черновицкая область - 159
Черниговская область - 7.


 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх