- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 февраля11:00
- Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна14:00
- Минздрав анонсировал возврат к адаптивному карантину13:00
- В Киеве открыли первый в Украине магазин IKEA12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля11:00
- Названо количество бедняков в Украине16:00
- В Украине началась регистрация на основную сессию ВНО13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 февраля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 января11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января15:00
Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна
Традиционно, 2 февраля принято будить сурка, чтобы узнать какой будет весна и когда она наступит, сообщает Телеканал новостей «24».
В этом году харьковский сурок Тимка выполз из норы и не увидел своей тени. Согласно примете – это значит, что весна придет рано.
"Это не значит, что сейчас и в этот момент, поэтому нужно будет подождать шесть недель", – заявила смотрительница сурка Надежда Токарская. Также, организатор мероприятия по поводу пробуждения грызуна-метеоролога Людмила Доля добавила, что "сурки никогда не ошибаются с прогнозом, в основном подводит погода."
В условиях эпидемии COVID-19 животному также предложили поделиться рецептами "укрепление иммунитета": перед ним установили разные предметы, среди которых были бутылка с надписью "Вакцина", чеснок, фрукты со спортивными снарядами, модель космического корабля с надписью "На Марс" и игрушка в виде "Ждуна" с надписью "Выдержка".
Тимке дали три попытки: сначала он побежал к спортивным снарядам с фруктами, а затем дважды выбрал "Выдержку".
Теги: Харьков, прогноз, День сурка, весна
- День сурка: Тимка предсказал раннюю весну, а Мишка "поспит" до Сретения
- День сурка: Фил заменит метеорологов
- В Харькове сурок Тимка "рассказал", какой будет весна
- В США закончились деньги для выплаты пенсий
- Аномалии после нынешнего землетрясения в Японии будут наблюдаться несколько лет
- Тимошенко заплела косу и хвалит харьковскую больницу
- Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе16:00
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет15:00
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией12:00
- В зоне ООС восемь обстрелов за сутки, погиб украинский воин09:00
- В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-1915:00
- Пушилин вакцинировался российским "Спутником"10:00
- 1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек09:00
- В ТКГ огласили повестку дня очередного заседания15:00
- В «ДНР» утвердили повышение коммунальных тарифов14:00
- В ОРДО сообщили о завершении реконструкции КПП «Успенка»12:00
- Количество привитых от COVID-19 в мире превысило число заразившихся17:00
- Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе16:00
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет15:00
- Глава ОБСЕ Линде призвала Россию открыть все КПВВ на Донбассе14:00
- Украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту (ВИДЕО)13:00
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 февраля11:00
- Зеленский ввел санкции против пророссийских ТВ-каналов10:00
- В зоне ООС восемь обстрелов за сутки, погиб украинский воин09:00
- Навального приговорили к 3,5 годам колонии08:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- В «ДНР» утвердили повышение коммунальных тарифов
- В ТКГ огласили повестку дня очередного заседания
- В РФ отрицают поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО
- В ОРДО заявили о ранении мирного жителя
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией
- Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна
- В "ДНР" объявили начало вакцинации от коронавируса
- Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма
- В ОРДО сообщили о завершении реконструкции КПП «Успенка»
- 1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек