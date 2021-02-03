Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 февраля

03.02.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 3 285 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на тысячу больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в среду, 3 февраля.

В частности, заболели 156 детей и 186 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали – 2 159 человек, летальных случаев – 165, выздоровели – 10 101 человек.

Отметим, что суточный прирост новых случаев продолжается второй день подряд.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 227 164 человек, 23 089 человека – умерли, выздоровели – 1 045 473 человека.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 192

Волынская область - 94

Днепропетровская область - 122

Донецкая область - 102

Житомирская область - 62

Закарпатская область - 129

Запорожская область - 211

Ивано-Франковская область – 298

Киев - 330

Киевская область - 164

Кировоградская область - 40

Луганская область - 61

Львовская область - 182

Николаевская область - 65

Одесская область - 177

Полтавская область - 192

Ровенская область - 101

Сумская область - 74

Тернопольская область - 120

Харьковская область - 230

Херсонская область - 23

Хмельницкая область - 0

Черкасская область - 98

Черновицкая область - 165

Черниговская область - 53.