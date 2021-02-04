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При пожаре в больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов
При пожаре в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало два человека, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух с места трагедии. об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Укринформ.
"Произошла трагедия. В 23.25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 кв.м состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 людей, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов. На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках", - сообщил Старух.
Пожар произошел на первом этаже. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает. Всего в корпусе находилось 29 человек.
На месте трагедии создали пост дезинфекции. Причины пожара выясняются.
Теги: Запорожье, пожар, жертвы, больница
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