Минфин спрогнозировал курс гривни до 2024 года

05.02.2021 14:00

До 2024 года ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн / долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн / долл - по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики, разработанном в правительстве, информирует Цензор.НЕТ

В худшем случае, к концу 2024 обменный курс пересечет отметку в 30 грн / долл, а в лучшем - не будет больше 29,2 грн / долл. Курс Национального банка на 4 февраля 2021 составил 27,99 грн / долл. То есть максимально возможная девальвация не превысит 7%.