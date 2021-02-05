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Минфин спрогнозировал курс гривни до 2024 года

05.02.2021 14:00
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Минфин спрогнозировал курс гривни до 2024 года

До 2024 года ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн / долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн / долл - по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики, разработанном в правительстве, информирует Цензор.НЕТ
В худшем случае, к концу 2024 обменный курс пересечет отметку в 30 грн / долл, а в лучшем - не будет больше 29,2 грн / долл. Курс Национального банка на 4 февраля 2021 составил 27,99 грн / долл. То есть максимально возможная девальвация не превысит 7%.



Теги: гривня, прогноз, курс валют, Минфин
 
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