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Рада узаконила электронные трудовые книжки
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3623 относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме, передает ОстроВ.
"За" проголосовали 265 нардепов.
Законом предусматривается:
- пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника (в течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма);
- внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий, предусмотренных законодательством документов, осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением электронной подписи;
- после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись;
- возможность автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию. При этом, если лицом перенесено назначение пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер ее пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%. В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения.
Теги: пенсия, онлайн, трудовая книжка, Верховная Рада
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