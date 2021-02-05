Рада узаконила электронные трудовые книжки

05.02.2021 13:00

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3623 относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме, передает ОстроВ.

"За" проголосовали 265 нардепов.

Законом предусматривается:

- пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника (в течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма);

- внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий, предусмотренных законодательством документов, осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением электронной подписи;

- после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись;

- возможность автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию. При этом, если лицом перенесено назначение пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер ее пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%. В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения.