Зеленский записал видео о закрытии телеканалов Медведчука (ВИДЕО)

06.02.2021 09:00

В пятницу, 5 февраля, Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам и опубликовал его на своей странице в Фейсбуке.

На этот раз глава государства впервые обратился к гражданам Украины на русском языке. В своем видеообращении он объяснил, почему решением СНБО заблокировали телеканалы Виктора Медведчука.