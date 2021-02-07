Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля

07.02.2021 10:00

В Украине 3370 новых случаев коронавируса за день - всего в стране уже 1244849 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 7 февраля.

При этом выздоровели 2 297 человек (всего - 1073046), а скончался 81 украинец (всего - 23597).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 197

Винницкая область - 184

Волынская область - 48

Днепропетровская область - 198

Донецкая область - 188

Житомирская область - 137

Закарпатская область - 169

Запорожская область - 86

Ивано-Франковская область - 454

Киевская область - 176

Кировоградская область - 6

Луганская область - 33

Львовская область - 202

Николаевская область - 118

Одесская область - 212

Полтавская область - 37

Ровенская область - 73

Сумская область - 134

Тернопольская область - 117

Харьковская область - 164

Херсонская область - 50

Хмельницкая область - 97

Черкасская область - 20

Черновицкая область - 185

Черниговская область - 85.