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Названа сумма, выделенная на COVID-вакцинацию в Украине
08.02.2021 16:00
На кампанию вакцинации от коронавируса в Украине выделено 3,9 миллиарда гривень. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», сообщает Укринформ.
"Государственным бюджетом Украины на 2021 год предусмотрено всего более 3,9 миллиарда гривень для проведения прививочной кампании. Туда непосредственно входит и закупка вакцин", - сказал Степанов.
По словам министра, в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины, в частности 117 тыс. доз производства BioNTech / Pfizer и от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого и второго кварталов.
Теги: бюджет, финансирование, вакцинация, COVID-19
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