- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля10:00
- Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за аварии в Днепропетровской области15:00
- В Украине из-за похолодания снова открыли пункты обогрева11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля10:00
- Зеленский записал видео о закрытии телеканалов Медведчука (ВИДЕО)09:00
- Минздрав добавил в "красную зону" Молдову и еще 6 стран17:00
- Минфин спрогнозировал курс гривни до 2024 года14:00
- Рада узаконила электронные трудовые книжки13:00
- У сайтов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены .ua11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 2 141 новых COVID-случаев. За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, сообщает в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что среди заболевших COVID-19 130 детей и 71 медработник. Было госпитализировано 1 020 человек.
За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 2 697 граждан, протестировано - 13 662 человек (в том числе методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 3 261).
Министр отметил, что наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания за последние сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.
С начала пандемии в Украине заболело – 1 246 990 человек; выздоровели – 1 075 743 человек; летальных исходов - 23 644; проведено ПЦР-тестов – 6 402 123.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 88 случаев;
Винницкая область - 123 случая;
Волынская область - 45 случаев;
Днепропетровская область - 156 случаев;
Донецкая область - 28 случаев;
Житомирская область - 176 случаев;
Закарпатская область - 133 случая;
Запорожская область - 59 случаев;
Ивано-Франковская область - 398 случаев;
Киевская область - 97 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 14 случаев;
Львовская область - 119 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 61 случай;
Полтавская область - 32 случая;
Ровенская область - 45 случаев;
Сумская область - 54 случая;
Тернопольская область - 74 случая;
Харьковская область - 35 случаев;
Херсонская область - 19 случаев;
Хмельницкая область - 24 случая;
Черкасская область - 53 случая;
Черновицкая область - 143 случая;
Черниговская область - 46 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- На Донбассе за сутки - 4 обстрела, ранен украинский воин11:00
- В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"09:00
- 8 февраля будет осуществляться пропуск граждан через КПВВ «Еленовка»17:00
- Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе09:00
- В районе проведения ООС вручили награды волонтерам17:00
- В терминалах "ЦРБ ДНР" появилась "революционная" функция15:00
- В ОРДО студентам разрешили учить детей13:00
- 5 февраля линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли чуть более 140 человек11:00
- В "ДНР" признали критическую нехватку врачей16:00
- В Донецке на один день ограничат движение трамваев №9 и №1015:00
- На Донбассе за сутки - 4 обстрела, ранен украинский воин11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля10:00
- В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"09:00
- Снегопады привели к транспортному коллапсу в Германии и Нидерландах (ВИДЕО)08:00
- 8 февраля будет осуществляться пропуск граждан через КПВВ «Еленовка»17:00
- Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за аварии в Днепропетровской области15:00
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля13:00
- В Украине из-за похолодания снова открыли пункты обогрева11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля10:00
- Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе09:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- В терминалах "ЦРБ ДНР" появилась "революционная" функция
- В "ДНР" признали критическую нехватку врачей
- В ОРДО студентам разрешили учить детей
- Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе
- В Донецке на один день ограничат движение трамваев №9 и №10
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля
- Минздрав добавил в "красную зону" Молдову и еще 6 стран
- У сайтов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены .ua
- Мариуполь получил статус "Большая культурная столица Украины"
- 8 февраля будет осуществляться пропуск граждан через КПВВ «Еленовка»