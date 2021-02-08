Зеленский открыл всеукраинский форум Украина 30 (ВИДЕО)

08.02.2021 12:00

В Киеве в понедельник, 8 февраля, стартовал всеукраинский форум Украина 30, сообщает Корреспондент.net.

На его открытии выступил президент Владимир Зеленский, который заявил, что форум будет еженедельным и в течении нескольких месяцев пройдет 30 мероприятий.

"Я всех приветствую с началом первого дня нашего первого Всеукраинского форума. Сегодня происходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога с участием власти, общественности, международных и украинских экспертов, ученых, журналистов. В течение следующих месяцев кроме COVID-19 мы будем говорить о безопасности и обороне, о мире и войне, о Крыме и Донбассе, коммунальных тарифах, судебной и антикоррупционной системе, сельском хозяйстве, диджитализации, инфраструктуре, образовании, науке, культуре и спорте, о медицинской и социальной сферах, о промышленности, экологии, местном самоуправлении и многих других вещах. Тех вещах, которые являются основой нашей независимости. В этом году мы будем отмечать 30-ю годовщину её получения", - рассказал Зеленский.