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Кабмин подписал тарифный меморандум с местными властями
09.02.2021 13:00
Кабмин подписал меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями. Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса", - говорится в сообщении.
Теги: отопление, горячая вода, тарифы, Кабмин
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