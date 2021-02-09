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На Харьковщине начались масштабные контрдиверсионные учения

09.02.2021 08:00
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На Харьковщине начались масштабные контрдиверсионные учения

Со вторника по пятницу Служба безопасности Украины будет проводить на территории Харькова и области масштабные тренировки по противодействию диверсионным проявлениям, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом сообщил в Фейсбуке начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
"Целью проведения указанных тренировок является обеспечение эффективного реагирования государственной антитеррористической системы на угрозы совершения террористического акта или диверсии, а также минимизации их последствий", - написал Абдула.
"Приносим извинения за временные неудобства и просим харьковчан и гостей города с пониманием отнестись к необходимости проведения противодиверсионных тренировок", - добавил он.
Контрдиверсионные учения продлятся 4 дня - с 9 по 12 февраля.



Теги: Харьковская область, СБУ, учения, диверсант
 
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