Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 февраля

09.02.2021 10:00

В Украине по состоянию на вторник, 9 февраля, 2 656 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки было госпитализировано 865 человек, скончались 127 человек. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Среди заболевших 157 детей и 229 медработников. Также за минувшие сутки выздоровело 8 865 человек, осуществлено тестирований 30 901 (в том числе методом ПЦР - 17 658, методом ИФА - 13 243).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276) областях, в Киеве (243), а также в Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

По информации главы Минздрава, за все время пандемии в Украине заболело – 1 249 646 человек; выздоровели – 1 084 608 человек; летальных исходов - 23 771; проведено ПЦР-тестов - 6419781.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 243 случая;

Винницкая область - 47 случаев;

Волынская область - 58 случаев;

Днепропетровская область - 71 случай;

Донецкая область - 59 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 276 случаев;

Запорожская область - 164 случая;

Ивано-Франковская область - 525 случаев;

Киевская область - 90 случаев;

Кировоградская область - 20 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 97 случаев;

Николаевская область - 57 случаев;

Одесская область - 90 случаев;

Полтавская область - 72 случая;

Ровенская область - 86 случаев;

Сумская область - 26 случаев;

Тернопольская область - 51 случай;

Харьковская область - 124 случая;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 31 случай;

Черкасская область - 150 случаев;

Черновицкая область - 194 случая;

Черниговская область - 7 случаев.