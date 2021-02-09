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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 февраля

09.02.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 февраля

В Украине по состоянию на вторник, 9 февраля, 2 656 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки было госпитализировано 865 человек, скончались 127 человек. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Среди заболевших 157 детей и 229 медработников. Также за минувшие сутки выздоровело 8 865 человек, осуществлено тестирований 30 901 (в том числе методом ПЦР - 17 658, методом ИФА - 13 243).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276) областях, в Киеве (243), а также в Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.
По информации главы Минздрава, за все время пандемии в Украине заболело – 1 249 646 человек;  выздоровели – 1 084 608 человек;  летальных исходов - 23 771; проведено ПЦР-тестов - 6419781.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 243 случая;
Винницкая область - 47 случаев;
Волынская область - 58 случаев;
Днепропетровская область - 71 случай;
Донецкая область - 59 случаев;
Житомирская область - 17 случаев;
Закарпатская область - 276 случаев;
Запорожская область - 164 случая;
Ивано-Франковская область - 525 случаев;
Киевская область - 90 случаев;
Кировоградская область - 20 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Львовская область - 97 случаев;
Николаевская область - 57 случаев;
Одесская область - 90 случаев;
Полтавская область - 72 случая;
Ровенская область - 86 случаев;
Сумская область - 26 случаев;
Тернопольская область - 51 случай;
Харьковская область - 124 случая;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 31 случай;
Черкасская область - 150 случаев;
Черновицкая область - 194 случая;
Черниговская область - 7 случаев.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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