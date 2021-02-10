- В Украине объявлен І уровень опасности12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля11:00
- Кабмин смягчил карантинные ограничения в сфере культуры и образования08:00
- Кабмин подписал тарифный меморандум с местными властями13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 февраля10:00
- На Харьковщине начались масштабные контрдиверсионные учения08:00
- Названа сумма, выделенная на COVID-вакцинацию в Украине16:00
- Зеленский открыл всеукраинский форум Украина 30 (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля10:00
- Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за аварии в Днепропетровской области15:00
Кабмин смягчил карантинные ограничения в сфере культуры и образования
Кабинет Министров Украины внес изменения в свое постановление относительно условий ограничительных мер в Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Так, изменен пункт 2 постановления от 9 декабря 2020 года № 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (Официальный вестник Украины, 2021, № 1, ст. 14).
Теперь пункт изложен в такой редакции: "8) прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и проведение публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с наполненностью залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном зале или в случае, когда организаторы таких мероприятий не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения".
Теги: образование, культура, карантин, Кабмин, COVID-19
- Шмыгаль пообещал "карантинную" доплату пенсионерам старше 80
- Дорогая музыка. Дети и родители в шоке
- В Кабмине ответили на намерение Венгрии заблокировать евроустремления Украины
- МОЗ назвало правила проведения культурно-массовых мероприятий
- Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция
- В России опубликовали список рекомендованных к просмотру в школе фильмов
- Канада выделит 4,4 млн долларов на поддержку жителей Донбасса15:00
- Главред Цензор.НЕТ сообщил подробности происшествия на блокпосту в районе ООС13:00
- В ОРЛО отменили ограничения для общепита и ЗАГСов10:00
- Неле Штепе зачитали обвинительный акт17:00
- В районе ООС двое неизвестных пытались прорваться в ОРДО14:00
- В "ДНР" потребовали отменить концерт российского рэпера GUF в Донецке11:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли 1400 человек и 30 автомобилей09:00
- На этой неделе мобильный «Ощадбанк» будет работать на Донетчине17:00
- На Донбассе за сутки - 4 обстрела, ранен украинский воин11:00
- В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"09:00
- Канада выделит 4,4 млн долларов на поддержку жителей Донбасса15:00
- В Кабмине анонсировали запись на COVID-вакцинацию через "Дію"14:00
- Главред Цензор.НЕТ сообщил подробности происшествия на блокпосту в районе ООС13:00
- В Украине объявлен І уровень опасности12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля11:00
- В ОРЛО отменили ограничения для общепита и ЗАГСов10:00
- В Израиле начали бесплатно вакцинировать иностранцев09:00
- Кабмин смягчил карантинные ограничения в сфере культуры и образования08:00
- Неле Штепе зачитали обвинительный акт17:00
- Во Франции разработали COVID-тестер для смартфона16:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- Неле Штепе зачитали обвинительный акт
- В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"
- В районе ООС двое неизвестных пытались прорваться в ОРДО
- В "ДНР" потребовали отменить концерт российского рэпера GUF в Донецке
- Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля
- МинВОТ и сотовые операторы договорились о введении виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО
- 8 февраля будет осуществляться пропуск граждан через КПВВ «Еленовка»
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли 1400 человек и 30 автомобилей
- Главред Цензор.НЕТ сообщил подробности происшествия на блокпосту в районе ООС