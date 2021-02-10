Кабмин смягчил карантинные ограничения в сфере культуры и образования

10.02.2021 08:00

Кабинет Министров Украины внес изменения в свое постановление относительно условий ограничительных мер в Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Так, изменен пункт 2 постановления от 9 декабря 2020 года № 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (Официальный вестник Украины, 2021, № 1, ст. 14).

Теперь пункт изложен в такой редакции: "8) прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и проведение публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с наполненностью залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном зале или в случае, когда организаторы таких мероприятий не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения".