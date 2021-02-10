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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 3 409 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников. Об этом в Facebook сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
Так, за последние 24 часа было госпитализировано 2 046 человек. От инфекции скончалось 163 человека. Выздоровели 7 768 человек; проведено за сутки тестирований - 43 767 (в том числе методом ПЦР – 27 795, методом ИФА – 15 972).
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской области(410), в Киеве (297), а также в Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 297 случаев;
Винницкая область - 271 случай;
Волынская область - 111 случаев;
Днепропетровская область - 120 случаев;
Донецкая область - 98 случаев;
Житомирская область - 61 случай;
Закарпатская область - 238 случаев;
Запорожская область - 214 случаев;
Ивано-Франковская область - 410 случаев;
Киевская область - 150 случаев;
Кировоградская область - 43 случая;
Луганская область - 36 случаев;
Львовская область - 117 случаев;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 115 случаев;
Полтавская область - 132 случая;
Ровенская область - 103 случая;
Сумская область - 48 случаев;
Тернопольская область - 105 случаев;
Харьковская область - 188 случаев;
Херсонская область - 50 случаев;
Хмельницкая область - 136 случаев;
Черкасская область - 108 случаев;
Черновицкая область - 191 случай;
Черниговская область - 30 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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