Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля

10.02.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 3 409 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников. Об этом в Facebook сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

Так, за последние 24 часа было госпитализировано 2 046 человек. От инфекции скончалось 163 человека. Выздоровели 7 768 человек; проведено за сутки тестирований - 43 767 (в том числе методом ПЦР – 27 795, методом ИФА – 15 972).

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской области(410), в Киеве (297), а также в Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 297 случаев;

Винницкая область - 271 случай;

Волынская область - 111 случаев;

Днепропетровская область - 120 случаев;

Донецкая область - 98 случаев;

Житомирская область - 61 случай;

Закарпатская область - 238 случаев;

Запорожская область - 214 случаев;

Ивано-Франковская область - 410 случаев;

Киевская область - 150 случаев;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 36 случаев;

Львовская область - 117 случаев;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 115 случаев;

Полтавская область - 132 случая;

Ровенская область - 103 случая;

Сумская область - 48 случаев;

Тернопольская область - 105 случаев;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 136 случаев;

Черкасская область - 108 случаев;

Черновицкая область - 191 случай;

Черниговская область - 30 случаев.