В Украине объявлен І уровень опасности

10.02.2021 12:00

В Украине во вторник, 10 февраля, а также в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, а на дороге гололед. В связи с этим объявлен І уровень опасности, сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Корреспондент.net.

Также спасатели предупреждают о вероятности перебоев энергоснабжения отдельных населенных пунктов.

Так, 10 февраля в западных, северных и центральных областях ожидается снег, местами значительный снег, в Кировоградской и Днепропетровской областях днем – снег с дождем.

В южных, восточных областях и в Крыму ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. В центральных областях местами возможна гололедица, на дорогах страны, кроме юга, гололедица. В центральных, восточных и южных областях ночью и утром местами – туман.

Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-востоке на юго-западный, 7-12 м/с, на юго-востоке порывы 15-18 м/с.

В четверг, 11 февраля, в Украине снова ожидается ухудшение погодных условий. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед.

В западной части порывы ветра 15-20 м/с, метели (I уровень опасности - желтый), в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (II уровень опасности - оранжевый).

В пятницу, 12 февраля, в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях значительный снег, метели, снежные заносы.

В Одесской, Николаевской областях образование снежного покрова. В центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед. В Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый).

На дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности - желтый).

Прирост снега в западных, северных областях 10-20 см, в южных, центральных областях 10-15 см, в восточных областях 5-7 см.

12 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, 13-14 февраля в Украине значительное снижение температуры: ночью до 9-16° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 20° мороза, днем до 7-13° мороза.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению на отдельных участках дорог и улиц, прекращения движения автотранспорта", - говорится в сообщении.

ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств и просит их воздержаться от путешествий на автомобилях в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега.