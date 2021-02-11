Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-19

11.02.2021 08:00

Китайская компания Sinovac подала заявку на государственную регистрацию в Украине вакцины против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Разрешение на экстренное применение вакцины против COVID-19 производителя Sinovac, уже предоставлено компетентными органами Турции, Бразилии, Китая и Индонезии", - сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, что в конце декабря 2020 год министерство через госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac.