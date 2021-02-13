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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля

13.02.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля

За последние сутки в Украине зафиксировано 5182 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1889 человек, умерли 111 больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 13 февраля. За этот период выздоровели 6144 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев 12 февраля зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях. В Киеве зафиксировали 320 случаев заболевания.
Количество заболеваний COVID-19 по областям Украины в сутки:
Киев - 320 случаев;
Винницкая область - 365 случаев;
Волынская область - 112 случаев;
Днепропетровская область - 173 случая;
Донецкая область - 140 случаев;
Житомирская область - 234 случая;
Закарпатская область - 485 случаев;
Запорожская область - 136 случаев;
Ивано-Франковская область - 668 случаев;
Киевская область - 265 случаев;
Кировоградская область - 34 случая;
Луганская область - 55 случаев;
Львовская область - 329 случаев;
Николаевская область - 79 случаев;
Одесская область - 183 случая;
Полтавская область - 137 случаев;
Ровенская область - 114 случаев;
Сумская область - 130 случаев;
Тернопольская область - 135 случаев;
Харьковская область - 289 случаев;
Херсонская область - 23 случая;
Хмельницкая область - 127 случаев;
Черкасская область - 164 случая;
Черновицкая область - 384 случая;
Черниговская область - 101 случай.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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