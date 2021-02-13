Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля

13.02.2021 11:00

За последние сутки в Украине зафиксировано 5182 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1889 человек, умерли 111 больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 13 февраля. За этот период выздоровели 6144 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев 12 февраля зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях. В Киеве зафиксировали 320 случаев заболевания.

Количество заболеваний COVID-19 по областям Украины в сутки:

Киев - 320 случаев;

Винницкая область - 365 случаев;

Волынская область - 112 случаев;

Днепропетровская область - 173 случая;

Донецкая область - 140 случаев;

Житомирская область - 234 случая;

Закарпатская область - 485 случаев;

Запорожская область - 136 случаев;

Ивано-Франковская область - 668 случаев;

Киевская область - 265 случаев;

Кировоградская область - 34 случая;

Луганская область - 55 случаев;

Львовская область - 329 случаев;

Николаевская область - 79 случаев;

Одесская область - 183 случая;

Полтавская область - 137 случаев;

Ровенская область - 114 случаев;

Сумская область - 130 случаев;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 289 случаев;

Херсонская область - 23 случая;

Хмельницкая область - 127 случаев;

Черкасская область - 164 случая;

Черновицкая область - 384 случая;

Черниговская область - 101 случай.